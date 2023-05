01:59:49

Presentamos los géneros dance más innovadores y que están sonando en las pistas de baile más sofisticadas, denominado "Deep-Tech & Minimal", con sus referentes actuales.



Aca (YU) "Kenobi"



Cross & Vapa & Ntfo " Venloer calling (Ntfo remix)"



D'Julz "Highway (Janeret remix)"



James Dexter "I know"



Kreutziger "Keep control"



Franky Rizardo "Whatchagonnado"



George Smeddles "System on"



Sante "The groove is mine (Kellie Allen remix)"



Neverdogs "The sky (Ollie Bentley extended mix)"



Rick Sanders "Action"



Marcos Aldinio "Roots"



Ozeil "Looseness"



Daniel Meister "Meantime"



Cupido "Project americas (Justo Ferreyra remix)"



Jose Vilches "Faylona"



u z z v "Bonus point (Jamahr remix)"



Diego (CL) & Jeremias Lihn "Here we are"



Pasha Philin "Highlights"



Santi V (SP) "House music"



Crewcutz "Had 2"



ADMNTi "Swing about town"



Dimmish "Green house"