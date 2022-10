02:00:03

Presentamos el nuevo disco del dúo británico de productores y DJ's Pig&Dan, que celebran 20 años juntos, una obra notable de música dance inteligente y vanguardista de dos artistas que se unieron en 2002 para formar lo que se convertiría en uno de los actos más prolíficos y reverenciados a nivel mundial en la música electrónica. Incluye una serie de nuevas producciones de Pig&Dan, junto con una selección de nuevas "versiones 2022" de algunos de los himnos más célebres del dúo de las últimas dos décadas. Y también destacamos el nuevo EP de nuestra Marien Novi junto a Castellano.

Castellano & Marien Novi "Resistance"



Pig&Dan "Atom"



Pig&Dan "Get closer to me"



Raúl Villamil aka Techno Para Dos "Metadrama"



Pig&Dan "Into the void"



Pig&Dan "Moondust 2022 Mix"



Castellano & Marien Novi "Resistance (MasterSlave Rmx)"



Pig&Dan "Pandemonium"



Pig&Dan "Dreamer"



Pig&Dan "The hole"



Pig&Dan "After Ibiza 2022 Mix"



Castellano & Marian Novi "Resistance (Carmen Gea rmx)"



Alex Stein & Transcode "Control Me"



Pig&Dan "Solitude"



Pig&Dan "Techno shift"



Pig &Dan "On to the beat 2022 Mix"



Pig&Dan "The earth sinister Vip Mix"



Castellano & Marien Novi "Resistance (Luis Miranda Rmx)"



Alex Stein & Transcode "Unfold"



Pig&Dan "Basement 2022 Mix"