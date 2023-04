01:59:43

Presentamos una selección de las novedades más destacadas de la música dance, tanto local como internacional de este primer trimestre del año, donde destaca la vuelta de Depeche Mode y el nuevo EP de nuestro Cristian Varela (foto).

Martin Herrs "Yymy (Clemente remix)"



Thimble "Take me home"



Ayala (IT) feat. Nes Mburu "Gathoni"



Yulia Niko "Intuición"



Yamil "Ona ona"



Serch "Good man (David Kano remix)"



Fernando Lagreca "Prysma"



Cristian Varela "Indix 1(PWCCA Remix)"



Fernando Lagreca "Night Catcher (Legoheads Behind The Sun Remix)"



Cristian Varela "Metatron (H. Paul remix)"



Fernando Lagreca "Rectify"



Vonda7 "Perception (Alex O'Rion Remix)"



Fernando Lagreca "Tenner"



Depeche Mode: "Ghosts again" y "Never let me go"



Edu Imbernón & Clemente pres. Imbermind feat. Peter Murphy "Kind of love"

Fernando Lagreca "Night catcher"



Vonda7 "Perception"



Pig&Dan, Siavash "Get down"



M.A.N.D.Y., Booka Shade "Body language (Patrice Bäumel remix)"



Groove Armada "Rescue me (DJ Island Remix)"



Pig&Dan, Siavash "Try again"



Boogie Vice, Deep Aztec "Promises"