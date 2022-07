02:00:09

Presentamos una selección de nuestras novedades locales de música Dance donde destacan: El nuevo artista Clemente, las nuevas producciones de Mist3rfly, los nuevos remixes de We Are Not DJ's y Amable, y el nuevo temazo de Groovebox.



Y lo completamos con 2 novedades internacionales.



Clemente, Yamil "Shesawa"



Clemente "Palo santo"



I am Jas "Bye from here (Gullen Remix)"



Atk-Epop "Sonido electrico"



JM Mantecon, Atk-Epop feat Dezeta "In your heart (remix Mist3rfly)"



Camilo Sanjuan "Cabeza de Vaca (Rigopolar Remix)" y "Didac"



Mist3rfly "Robotizados" ,



Replays feat Loon Attic "There´s no fear (Floating mix)" ,



Serch "Clouds Shapes (We Are Not Dj's Remix)" y "Only Connection (Howell Jolly



Recordings Remix)"

We are mono "Rojo (Amable & MNC Remix)"

Groovebox "Ritual"



Anna Tur "Manicomio" y "Positive Mind"



AFFKT: "Barrejat (Biesmans remix)" y "Humperdoo (GusGus Nasty Disco Mix)"



Y para finalizar las novedades internacionales de:



AM.I : "Involuntary movement", "Rainy eyes" y "Respiration"



F- Rontal : "Shine" y "Instance"