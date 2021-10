02:00:07

Presentamos las novedades de la música dance más destacadas con: Maya Jane Coles, SosandLow, Fernando Lagreca, Selbor, Álvaro Cabana feat. Snem y Purple Disco Machine. Y celebramos los 2 premios de la música independiente MIN de Rigoberta Bandini recordando sus éxitos.



Maya Jane Coles: "Creature", Survival mode" y "Need"



Rigoberta Bandini : "in Spain We Call It Soledad", "Perra", "A ver qué pasa" y "Too many drugs (I love Gigi remix)".



Fernando Lagreca "Asphys", "Shifted" y "Undecided".



SosandLow: "Calima", "Calima (Alex Medina Remix)", "Calima (Cipy Remix)" y "Bahia".



Selbor: "Your Love", y Your Love (Hot Chip Remix)".



Álvaro Cabana feat. Snem K :"Amor salvaje", "A Little Voice", "Amor Salvaje (Paulor Remix)" y "A Little Voice (Club Tularosa Remix)"

Purple Disco Machine feat. Eyelar "Dopamine".