Nicole Moudaber VS. Charlotte de Witte

02:00:21

Cara a cara 2 grandes DJ's y productoras de la escena Techno europea con sus temas más pinchados en sus memorables sesiones como "pinchadiscos".

NICOLE:

Nicole Moudaber "What is (Paco Osuna Remix)"

Dean Mickoski "Leave me alone (I'm Dancing) (Nicole Moudaber Remix)"

Carl Cox "How it makes you feel"

Nicole Moudaber "What was (Chris Liebing Remix)"

Silvio Ecomo "Standing (Nicole Moudaber Remix)"

Layton Giordani "UFOs & LFOs"

Nicole Moudaber "The volume (Will Clarke Remix)"

Vil & Cravo "Fuck this dub"

Azzecca "I've been waiting (Ida Engberg Remix)"

Chris Liebing "Patterns (Nicole Moudaber Remix)"

Nicole Moudaber "What was (Annë Remix)"

Camz feat. Mestre Barrão "Saudade"





Charly Schaller feat. Dani DeLion "Queen of the night (Radio Slave Remix)"

Carlo Lio "Freaky bitches"

CHARLOTTE:

Charlotte De Witte "Missing channel"





Nur Jaber "Energie & liebe"

Charlotte De Witte "Mercury"

Carara "Children of Python"

Charlotte De Witte "Apollo"

Form "Birds of paradise"

Lost Minds (DE) "Pleasure"

D.O.M. "Acid War (Regal 22 Rework)"