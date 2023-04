02:00:07

Viajamos a Miami (Estados Unidos) para descubrir las novedades de la mayor cita anual del mundo de la música de baile, la Winter Music Conference WMC, celebrada a finales del pasado mes de marzo.



Cassimm, Atlantic Ocean "Waterfall"



Federico Scavo, Moya "Set me on fire"



Fletcher Kerr "Gotta be real"



Friend Within "Bring it down"



Guy Burns "Feel the groove"



James Hurr, Anton Powers, Tasty Lopez "That’s it"



Eden Prince "Take it to the rhythm"



Ellis Moss "Emergency"



Fabio Neural "Discox"



James Haskell "Bodhi"



Mark Knight, Lukas Setto "Get with you tonight (Jay Vegas extended disco dub)"



Jay de Lys "No sleep club"



Mr. Kavalicious, AR (UK) "Overthink"



KeeQ -"Sweet little nothing"



Local Singles "Keep on makin' me hot"



Louis Millne, Yasmin Jane "White lines & disco balls"



Modegroove, Yvvan Back "Diva fluta"



Dakar "Trigger happy"



Charmain Love, Toni Blackman "Dreams"



Saison, Tigerlight "Addiction"



Tough Love, Medusa "Higher"



Weiss (UK), The Jones Girls "I need some"



TCTS "Never know"