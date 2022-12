02:00:52

Una selección con los temas más actuales del "Indie Dance" para ponerte al día de los nuevos sonidos de la música de baile más rompedora.





AFFKT "Black Crocanti"





Audio Junkies "Revolution"





Decius, Lias Saoudi "Look like a man"





Deenara "Oblique"





DJ AroZe "Ampère"





DJ Chus - Underwater"





Dmitry Hotline "Social instinct"





Eagles & Butterflies "Retropolis"





Eliezer, Nuclear Digital Transistor "Permanecer eterno"





Enzo Elia, Rokkerillo "For sure"





Facets "My Voice"





Kid Simius, Biesmans "Me gusta acid"





Local Suicide feat. Lena Platonos "Eros anikate"





Sian, Sacha Robotti, Third Culture (USA) "Chemicals"





TERR "Only for tonight "





WhoMadeWho, Rampa "Everyday"





Moscoman feat. Zoot Woman "Reinvention"





David Ponziano "Blindfold (Alvaro Cabana & Julian Sanza Remix)"





Rafael Cerato, REBRN "We can dance"





Horixon feat. Robert Owens "Brighter day (Locked Groove Remix)"





SHMLSS "Train ride to the middle East (Marvin & Guy Remix) "





Rina, Eliezer "San Sebastian (Jenia Tarsol, Asaf Samuel and Uriah Klapter Remix)"





Trulz & Robin feat. Ost "Find my love (Moscoman's still looking Remix)"