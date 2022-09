02:00:04

Del DJ y productor suizo Jimi Jules nos sorprende que es graduado en la escuela de música de Zúrich, de ahí su combinación de sonidos orgánicos con la música House y el Techno más actual. Además, es un habitual de los veranos de Ibiza y también del festival Sonar de Barcelona. Esta es su selección de temas más eclécticos en sus sesiones como DJ.



Jimi Jules "Don't take it personal"



&ME, Rampa, Adam Port, Keinemusik, Ali Love "Confusion (Laolu Remix)"



Andy Martin, Lee Scratch Perry "Revolution (Turmspringer Remix)"



Dino Lenny "I Wanna Go Back"



Hubbabubbaklubb, Axel Boman "Et Annet Sted (Axel Boman Remix)"



ICube "Operation Hypnosis"



Ikåro Gratí "Manus in Mano (Skatman Reconstruction)"



Iñigo Vontier "Magic"



Jürgen Paape "So Weit Wie Noch Nie"



Kiimi "Lanzarote Howl (Mano Le Tough Remix)"



Oriol Calvo, LMNL, Kevin Di Serna "Love Loud (Kevin Di Serna Remix)"



Rhye, Âme "Black Rain (Âme Remix)"



Rudolf C "Sandal acid"



Dole & Kom "Together Onetime (Butch Remix)"



Martin Herrs "Humalogy"



DJ Gregory "Rhybata"



EDE "Darbuka"



Boys be kko "thwimmy"



Robag Wruhme "Avo Thal"



Scratch Massive, Jimmy Somerville "Take me there (Âme Remix)"



Mano Le Tough "Pompeii"



Two Door Cinema Club "Talk (Black Devil Disco Club Remix)"



Annweiler "Slight Twist"