02:00:43

Cara a cara Jamie Jones con Purple Disco Machine y como invitados los legendarios Silicone Soul con sus temas más pinchados. Música dance de calidad en estado puro para disfrutar y no parar de bailar

JAMIE JONES:

Jamie Jones "We bring it"

Lorenzo de Blanck "Take me high"

Malikk "Can we dance"

Jamie Jones "My Paradise (Vintage Culture Extended Remix)"

Josh Butler "Mic Rock"

Cité "Tr!p"

Jamie Jones "Bionic boy"

PURPLE DISCO MACHINE

Butch "Same like dope but different"



Chaka Kenn, LRX "Bum bum outro"



Cerrone, Purple Disco Machine "Summer Lovin'"

Marcus Marr "The Music"

MVC Project "Passion (Nu Disco Extended Mix)"

Renato Cohen "Space Rockers"



Kano "It's a war (Purple Disco Machine & Lorenz Rhode Remix)"

Rockets "Running to you"



Röyksopp, Robyn "Monument dance (Marcus Marr Mix)"

SILICONE SOUL:

Undo "Portamental"

Roosevelt "Jeux D'eau (Roosevelt Rework)"

Omri Smadar "Adama"

Gunce Aci "Unstable harmony"

Local Suicide "Jam bounce release (Silicone Soul's Darkroom Dub)"