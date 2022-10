01:59:42

Te proponemos una fiesta de Halloween con los estilos de música dance: Minimal y Deep Tech. Música de club sofisticada con ritmos orgánicos actuales para no parar de bailar.



Homebase "Kiss the needle"

Marc Spieler "Music Is my drug (Fabs# Remix)"

Tom Shopper, Sektion Tanz "Board (Sascha Kloeber Remix)"

AudioVirus "Steinerne Brücke"

Boss Axis "Catalina (Sasch Remix)"

Aldo Cadiz, Ricky Erre Love "El Baile Chileno"

Felix Eul "Butterbaumblüte"

Bunched "Indian spirit (Panik Pop Remix)"

Mehrklang "Trying to feel something (Melokind Remix)"

Tom Shopper "Party enough"

Matthias Kick "Hurdy gurdy man (Ryan Dupree Remix)"

Beatamines, Fabiano Kinzley "Linnah"

Kike Mayor, Sergio Parrado "Moonbird"

Marvin Zeyss "Need you (Markus Homm Remix)"

Oscar Barila, Maiki "Press for the truth (Demian Muller & Andre Butano Remix)"

Matthias Kick "Praising people"

Tom Shopper "Ice cream"

Erman Erim "Paul Valentin"

Homebase "Watch me on TV (Mihai Popoviciu Remix)"

Oscar "Kettenkarussel"