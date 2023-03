01:59:44

Dirtybird Records un sello discográfico independiente de música electrónica con sede en San Francisco, California. El sello fue fundado en 2005 por Claude VonStroke (también conocido como Barclay Crenshaw) y se especializa en música house que él describe como "tech funk". Y está dedicado a los fanáticos de la música dance que buscan algo un poco más relajado en la pista de baile.

Cour T. "Joker jungle (Dennis Cruz remix)"



AMP Fiddler, Tom Flynn - The Future (Claude VonStroke remix)"



BOT "Feeling good (Tiger Stripes remix)"



Scavazza "Shake your hearts (Harry Romero remix)"



Kevin Knapp "Dope kid central"



Ardalan "Mr. Bad (Archie Hamilton remix)"



Dipzy "Waiting"



Maxim Lany "Against all odds"



Mark Farina, Homero Espinosa "Falling forward"



GuzBass "Brain confusion"



GetCosy "Hydra"



Walker & Royce "Feel the vibe"



E.R.N.E.S.T.O "Shake N drop"



Arnold & Lane "Bing bong baby"



Born I Music, PEZNT - Breakfast (Jesse Perez remix)"



Justin Jay, Lindsay Lohand "Want"



Dances With White Girls, Walker & Royce "Take me to your leader (Justin Jay remix)"



Katie Got Bandz, Fancy Fux "Stripper (Kill frenzy acid workout)"



Luca Lozano "Berlinetta (J.Phlip mix)"



Frivolous Jackson "Swivel"



Claude VonStroke "Storm on lake St. Claire (Stimming remix)"