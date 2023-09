02:00:07

Los "cierres" de los clubes Ibiza son una costumbre cada temporada de verano, donde toca su fin la amplia programación de DJ's tanto nacionales como internacionales, que ha enriquecido la escena dance en nuestra isla más conocida. De la mano de los siempre recurrentes y festivos "Crazibiza", el dúo de los húngaros Agebeat y Tommyboy .



Crazibiza & Cheesecake Boys "The one"



House of Prayers "Greatest dancer"



2Lovers "Strings"



Cheesecake Boys "Holiday"



Nari & Crazibiza "Capri (summer mix)"



Timbee "Beat on the drum"



Anro "Street life"



Max Millan, SWS & Simon Amur "Lonely people"



Crazibiza & House of Prayers "Good for me"



Johnny Staye "Guataqui"



Obrotka "Who needs enemy (Dandy & Invoice remix)"



Honey Love "Took my love"



DJ Shu-ma, Fickry & feat Yarra Rai "Deeper love"



Max Millan & SWS "Flash"



Crazibiza & Ryan FZ "Love of house"



Timbee "About you"



Mike Newman & Antoine Cortez "Out of sight (radio mix)"

Juan Di Lago "All U want (radio mix)"



Stefano Pain "Brighter days"



Nari & Stylus Robb "Don Diego"



House of Prayers "The message"



Miguel Picasso "House music is my drug"



Crazibiza, Cheesecake Boys & Ben Willis "Calimba groovin"



Viky (IT) "Conversal"



Mikero "Straight the pose"



Crazibiza "Music goes"



Max Millan, SWS & JDM "China town"



Shadd "Radiance (Tommyboy Tulum mix)"



Cheesecake Boys "Shorty man (Crazibiza remix)"



Crazibiza & Realcyclers "King of my castle (extended mix)"



Mike Newman, Crazibiza & Ryan FZ "So much love"



Laurent Simeca & Crazibiza "Ain't no sunshine (Tommyboy radio mix)"



Tommyboy "Alright"



Crazibiza "Higher (Supersavage remix)"



Crazibiza "So in love (Mike Newman remix)"



Crazibiza "Nasty (Cheesecake Boys Club Mix)"