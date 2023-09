01:59:53

Presentamos una selección de temas favoritos del gurú de la música "Techno", Carl Cox, que ha titulado "Music is my life" (la música es mi vida) y que nos identificamos plenamente con ella.

Carl Cox "Get after it"

Laurent Garnier, Alan Watts "Tales from the real world"

Saytek "IYNDUB01 (Live)"

Bushwacka!, Carl Cox, Chuck Roberts "Music is life (Deep mix)"

Ramon Tapia, Gaston Zani "Friction"

Green Velvet, Patrick Topping, Layton Giordani "Voicemail (Layton Giordani remix)"

Capricorn "20 Hz (Carl Cox remix)"

Slam "Activate"

Uncertain "Frame"

Nicole Moudaber "Intentionally (Carl Cox remix)"

Misstress Barbara, Paul Nazca "Corniche"

Belocca "Oracle"

Hertz "Clutch"

Truncate "Work ya ass (Ben Sims JFF edit)"

DJ Dextro "Self inductance"

Horatio, Angelica de No "Release (Tech us out remix)"

Marc Romboy "Hanenda"

Bushwacka!, Carl Cox, Chuck Roberts "Music is life (main mix)"

Marc Romboy "Hanenda (Will Clarke remix)"

Carl Cox "Acid charge"