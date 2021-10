02:00:55

Presentamos los temas más legendarios y pinchados por una de las reinas de la música Techno más actual. Todo un referente para los amantes de los sonidos “dance” más enérgicos.

Anna, Miss Kittin "Forever Ravers",

Armin van Buuren vs Speedy J " Pull Over",

Credit 00 "R You Ready 2 Jack",

Konstantin Sibold "Mutter",

James Ruskin "Detached",

Superpitcher "Baby's On Fire",

David Carretta "Vicious game 2018",

Deniro "Painting 1",

Legowelt "Disco Rout (Younger Rebinds Remix 2)",

Tafkamp "Boy Is Bangin", Spectrum "Brazil",

DJ Deeon, Gettoblaster "The 302 (DJ Haus Remix)",

2020Soundystem "Broken (Makam Remix)",

DJ Ibon "Svever", Robag Wruhme "Pontifekks",

Maceo Plex "Solar Detroit",

Age Of Love "The Age Of Love (Solomun's Renaissance Remix)",



Trackheadz "I Still Love Her", Volkoder "Like This" y



Modeselektor "Kalif Storch".