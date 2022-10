02:00:41

ADE es el congreso dedicado a la música dance más grande que se realiza en Europa y que se está celebrando en Ámsterdam del 19 al 23 oct. , y como cada año te queremos traer lo mejor de lo que allí sucede. Presentamos a 3 grandes representantes y fijos del ADE, con su selección de los temas más pinchados de Marco Bailey, Ramón Tapia y Víctor Ruíz.





MARCO BAILEY selecciona:



Kuroi "Kalea"



Marco Bailey "Level of alienation"



RNGD "Four devils"



Deas "Lead"



WLDERZ "Metallic drone"



Hans Bouffmyhre "Distance between"



Dany Rodriguez "Eagle"



RAMON TAPIA selecciona:



djseanEboy "Cassus belli"



Drumsauw "Echoes"



Ferdinger "Floater"



Floormagnet "Space Age (Tiger Stripes Remix)"



Ramon Tapia "Bring it on down"



VICTOR RUIZ selecciona:



Victor Ruiz "Surrender"



Alex Stein, Transcode "Control Me"



hngT "Hypnosis"



Novem Vivit "True"



Sama' Abdulhadi "Reverie"



Victor Ruiz "Supernova"



Underworld "Dark And Long (Dark train)"