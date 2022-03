02:01:01

Desde Glasgow, el Reino Unido, presentamos uno de los principales sellos discográficos electrónicos del mundo y uno de los más antiguos. Un referente de la música techno más enérgica desde 1991 y que continúa lanzando grandes productores.

Temudo "Look Down Say Nothing",

Slam "The Passage",

ANNE (GR) "Default",

Lewis Fautzi "Epidemic Of Wellness",

Slam, Amelie Lens "Construct",

Temudo "The Beholder",

Balrog "Talk That Shit",

Buried Secrets "Of Lost Things (Obscure Shape & SHDW Tool Mix)",

Slam, Amelie Lens "Uncontrolled",

Norbak "His Reign Is Over",

Elyas, Hemissi "Preytoru",

Temudo "Torres Vedras 8am",

Slam, Perc "Carbon Black",

Phara "Great Attractor (Setaoc Mass Remix)",

Hertz "Recreate (Slam Rework)",

Lewis Fautzi "State Of Pressure",

Silicone Soul "Right on, Right On",

Slam "Scourge",

Norbak "There's No Lesson",

Slam, 999999999 nine nine "Conveyor",

Temudo "Tough To Say".