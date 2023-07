30:42

Bienvenidos a la decimotercera edición de En modo verano, el programa más refrescante de esta época del año.

Hablamos del arte de las artes porque... ¡Ay, música, qué haríamos sin ti! ¡Si es que no me canso de decírtelo! Yo creo que todos estamos de acuerdo de lo maravillosa que es la música. Esa parte fundamental de nuestras vidas que nos anima, emociona y nos alegra el día. Por ello, en la edición de hoy no solo vamos a cantar y a recordar algunos éxitos del verano como "Sueño su boca" o "Prohibida", si no que te presentamos a un artista que tiene un disco de diamante, que canta como los ángeles y tiene una energía maravillosa. Además, acaba de estrenar single: "Divinamente". Así que, prepárate para disfrutar de un programa muy completo donde Fernando Orea charla con el cantante español, Raúl Fuentes.