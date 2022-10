25:53

Nuestro colaborador y experto en viajes, Paco Huertas nos lleva a la comunidad de Castilla y León. Y es que esta región es pionera en una iniciativa cultural, los Museos Vivos. El objetivo es no dejar morir los museos de localidades que no disponen de recursos para mantenerlos con personal durante todo el año. Para poder visitarlos lo primero y necesario es realizar una reserva on line, y con ella se facilita un código de acceso al responsable de la reserva y se accede de manera autoguiada. Estos Museos vivos se reparten por todas las provincias de Castilla y León. Su éxito ha propiciado que esta iniciativa se esté exportando desde Castilla y León a Galicia e incluso fuera de nuestras fronteras, a la República Checa.