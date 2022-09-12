25:02

Цикл из 4 программ " Языковые посиделки" Светлана Яськова создала по просьбам профессионалов- лингвистов, которые обучают русскому языку - испанцев и, наоборот, испанскому языку- русскоговорящих. Разговор о том, как развивается и меняется язык, как в нем в полную меру отражается менталитет народа, как знание того или иного языка влияет на поведение человека - эти темы сегодня звучат с собой акутальностью: мы все разные и говорим на разных языках, ...попробуем понять друг друга? В выпусках вы услышите много полезных советов - как изучать иностранный? Какую методику выбрать? Какие полезные трюки можно применить, чтобы лучше запоминалось?

Приглашаем вас к прослушиванию. Передача 4: из жизни перевода.