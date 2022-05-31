27:40

Цитата дня: «У тебя, читатель, к счастью, все хорошо. По крайней мере, куда лучше, чем у героев этих ужасных событий».

В сегодняшнем выпуске: книги, описывающие реальные запутанные преступления

- Рубрика "Научпоп для детей»: «El libro del tiempo» Автор Гильом Дупрат, Книга времени и «¡Qué tormenta! 50 emociones contadas a los jóvenes» Какая буря! 50 эмоций, рассказанных молодежи, Umberto Galimberti

- Рубрика "Художественная литература": «Охота на банкира» Александра Лебедева

- Рубрика "Советую почитать": Cesar Perez Gellida “Astillas en la piel” Занозы в коже.

- Рубрика "Это интересно": книги, посвященных подлинным преступлениям: «Век криминалистики» Юрген Торвальд, «Хладнокровное убийство» , Трумен Капоте

- Рубрика "Книжные новинки»: Саши Сулима «Безлюдное место: Как ловят маньяков в России».

- Рубрика "Моя библиотека": Джон Маррс "Пассажиры".