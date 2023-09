32:50

Convesamos com alguns dos responsáveis pelo festival ¡Hola Rio!, que está acontecendo em Madri até 7 de outubro, com diferentes manifestações culturais do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Já entrevistamos o grupo Mundiá Carimbó, Quarteto Geral e Luisa Lacerda, além do produtor Paulo Feitosa. Hoje é a vez de conversar com quem está por trás dessa inicativa: o presidente do Federação do Comércio do Rio de Janeiro e do Sesc do Rio de Janeiro, a presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), e o diretor da Casa de América. Eles contam como surgiu o ¡Hola Rio! e falam sobre a importância de apostar pela cultura e pela internacionalização das artes.