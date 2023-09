32:19

Cultura Portugal deu a largada na última semana, com mais de 80 atividades em torno da riqueza artística portuguesa. A apresentação oficial aconteceu no Museu do Prado, com a performance 'Soy nómada', do artista Carlos Bunga, em total sintonia com o tema deste ano, "casa", em referência ao conceito de casa comum cultural ibérica. O próprio Carlos Bunga, que nasceu no Porto, morou em outros países e agora é radicado em Barcelona, exemplifica bem em su biografia e na performance a importância da casa, mas não como espaço físico e sim como metáfora do corpo.

Outra atividade com o apoio de Cultura Portugal é o Festival de Fado de Madri, que já está na 13ª edição. O festival vem sempre com um tema, para mostrar as diferentes facetas do fado. Desta vez, o tema é a guitarra portuguesa. Por isso, este ano haverá a apresentação de um trio de guitarras, formado por Pedro de Castro, Luis Guerreiro e Bernardo Couto, além de uma exposição, uma conferência e um filme. Entre as apresentações, também vai ter Mariza e Raquel Tavares. Enfim, a programação é imperdível e vai poder ser conferida no próximo domingo, 24, no Teatro Real. Sabemos mais com o organizador do maior evento português no exterior, Frederico Carmo.