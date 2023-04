30:46

Durante muitos anos uma fronteira física, política e cultural separou o País Basco francês do espanhol. Para os franceses que moravam nessa região, chegar até a Espanha representava uma viagem no tempo e no espaço. Tudo mudou depois que a organização terrorista ETA anunciou o fim da luta armada. O País Basco espanhol virou um destino turístico e gastronômico cada vez mais popular. Durante 2022, depois da pandemia da Covid-19, mais de quatro milhões de turistas visitaram o País Basco, cerca de 10% a mais do que em 2019. Nossa repórter Valeria Saccone conversa com Fanny Lothaire, correspondente francesa no Rio de Janeiro há uma década, que passou toda a infância no País Basco francês e acompanhou de perto a transformação dos seus vizinhos da Espanha.