A cantora Letrux está fazendo uma turnê pela Europa, com três cidades inéditas para a banda: Berlim, Londres e Madri. É neste sábado que ela se apresenta na capital espanhola, na sala Clamores, depois de ter passado também por Portugal. O repertório que a artista traz é tanto do primeiro, como do segundo disco, assim como alguma surpresa que ela preparou para as atividades em Madri, que também incluem o lançamento de 'Tudo que já nadei - Ressaca, Quebra-Mar, Marolinhas', livro de poesias de Letícia Novaes, na Sala La Parceria. Nós não vamos perder a chance de vê-la ao vivo e também de poder entrevistá-la. Conversamos hoje com Letrux.