31:57

Pedro Navarro, chefe de estudos do Instituto Cervantes no Rio de Janeiro, mora há mais de uma década no Brasil. Chegou na época do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois passou um tempo na Espanha e na Índia, e voltou ao Brasil após a eleição de Jair Bolsonaro. Ele conta como percebeu todas essas mudanças do curso político e também como teve que se adaptar a novas formas de ensino na era da Covid-19. A boa notícia é que, graças à transformação digital, o Instituto Cervantes vai poder oferecer cursos online de euskera, catalão e galego em toda a América Latina. Nossa repórter Valeria Saccone conversa com ele.

Cristina Rodrigues é uma artista portuguesa e está estudando as danças tradicionais da Andaluzia e da Extremadura, que se cruzam com os Caminhos de Santiago. Um trabalho que faz parte do projeto 'Una ruta por los territorios de nuestro imaginario', promovido pela Acción Cultural espanhola, em colaboração com o Instituto do Patrimônio e a Direção das Indústrias Culturais e de Cooperação da Espanha. Cristina Rodrigues foi a única estrangeira convidada para participar neste projeto. Deste trabalho de pesquisa, vai nascer um documentário e uma escultura, como nos conta Rute Fonseca.