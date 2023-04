Vamos conhecer como é a presença da companhia energética espanhola Iberdrola em Portugal. Especialmente vamos colocar o foco no major projeto fotovoltaico da Europa, chamado Fernando Pessoa, que vai ser construido pela Iberdrola na localidade de Santiago do Cacém, no litoral alentejano. Para saber mais sobre isso, vamos conversar com Paulo Gaspar, responsável pelos terrenos e relações camarárias da Iberdrola em Portugal