32:16

Faz um ano, o universo literário espanhol perdia Almudena Grandes (1960-2021), uma escritora que também foi jornalista e roteirista. Ganhadora de diversos galardões, como o Prêmio Nacional de Narrativa (2018), Almudena era também a esposa do poeta Luís García Montero, atual diretor do Instituto Cervantes. E é justamente no Instituto Cervantes do Rio de Janeiro que aconteceu uma homenagem à escritora, com a participação de três professores universitários do Rio de Janeiro: Renata Bastos, historiadora, economista e professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Ricardo José de Azevedo Marinho, Doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; e Sandra Becker, professora adjunta de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj) e coordenadora da Câmara de extensão do Centro de Ciências Jurídicas Econômicas CCJE da Ufrj. Todos eles começaram a pesquisar a obra de Almudena Grande, com o objetivo de torná-la conhecida no Brasil.