A atualidade da América Latina com Alexandre Agabiti. Após uma visita ao Haiti, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos afirma que a situação é 'infernal' no país, onde um milhão de crianças estão fora da escola devido à insegurança e 20 mil haitianos estão em condições graves de fome. Ele acrescenta ainda que apesar de tudo isso, o Haiti não está sendo tratado como prioridade na mídia. O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) retomam na Cidade do México as negociações para estabelecer as bases de um eventual cessar-fogo bilateral, após episódios de tensão recentes entre as partes.