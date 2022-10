30:05

Conversamos com Carla Cardoso, diretora do Iminente, esse grande festival de cultura urbana que envolve diferentes formas de expresão, artistas nacionais e internacionais e uma série de atividades paralelas pensadas para celebrar a ideia de comunidade. O festival aconteceu de 22 a 25 de setembro em Lisboa e nós fomos conferir a proposta original do evento, criado pelo artista plástico Vhils, que pudemos conhecer no programa de ontem. Segundo Carla, o Iminente cria espaços de visibilidade, de voz e de expressão para artistas que não costumam estar nas instituições ou em outros festivais, mas que fazem uma arte muitas vezes política, ativista e participativa.