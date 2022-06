33:09

A 900 quilômetros de distância e em dois países diferentes, Espanha e Portugal. Foi no início do mês de maio que, pela primeira vez na história, uma cirurgia de câncer de mama foi realizada em tempo real, entre dois cirurgiões. As três entidades envolvidas neste feito histórico, a Fundação Champalimaud, a Altice Portugal e a Movistar, utilizaram a tecnologia 5G. A operação foi acompanhada ao vivo no palco do Congresso da Associação Espanhola de Cirurgiões da Mama (Aecima). Joana Dias conversa com Rogélio Andrés-Luna, que é o presidente desta associação e um dos cirurgiões envolvidos.

É bióloga e já mergulhou com tubarões para defender esta espécie que tem fama de vilã. A brasileira Sofia Aranha, que mora no Algarve, em Portugal, questiona quem é afinal o verdadeiro predador: o tubarão ou o homem, que ameaça a conservação da espécie. Liliana Costa conversa com essa mergulhadora e apresentadora de televisão, que gravou para o Brasil uma série de 14 episódios para desmistificar a má fama dos tubarões.