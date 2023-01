32:52

A atualidade da América Latina com Alexandre Agabiti. O Brasil está em um momento de máxima tensão depois que bolsonaristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Os ataques terroristas tiveram grande repercussão internacional, com a democracia brasileira recebendo o apoio de diversos líderes mundiais, como o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. O Distrito Federal acordou sob intervenção federal na área da segurança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto no domingo, numa resposta rápida para uma situação que fugiu do controle, afirmando que houve "incompetência, má-fé ou maldade" por parte das forças de segurança locais e garante que haverá punição exemplar.