31:02

A Associação de Cientistas Espanhóis no Brasil (Acebra) é uma organização sem fins lucrativos que reúne profissionais de ciências e tecnologia de nacionalidade espanhola ou que se relacionam com a Espanha. O projeto nasceu recentemente com o objetivo de estabelecer uma rede de comunicação entre cientistas para estimular atividades de pesquisa e relação entre pesquisadores dos dois países. Nossa correspondente Valeria Saccone conversa sobre isso com a presidente dessa associação, Veronica Aran, que também é pesquisadora do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer no Rio de Janeiro.