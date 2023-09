30:27

Cultura Portugal é uma iniciativa da Embaixada de Portugal na Espanha, que já está na 21ª edição. O projeto ganha cada vez mais corpo e mais apoio das entidades espanholas. Neste ano, mais de 80 propostas revelam a riqueza da produção artística portuguesa. As atividades começaram esta semana, com a apresentação oficial, que contou com os minitros da Cultura dos dois países e com uma performance do artista Carlos Bunga, no Museu do Prado, que entrevistaremos nos próximos dias, porque hoje é a vez de conversar com o embaixador João Mira Gomes. Segundo ele, a agenda transfronteiriça está crescendo, assim como Cultura Portugal, que nesta edição traz a "casa" como tema, em referência ao conceito de casa comum cultural na Península Ibérica, um dos pilares das relações bilaterais.