Itamar Vieira Junior é um dos autores mais lidos no Brasil. Com 'Torto Arado', o escritor ganhou reconhecimento, vencendo os prêmios Jabuti e Oceanos, e, desde que foi lançada no país, em 2019, a obra vendeu mais de 700 mil cópias, vai virar série para o streaming e foi adaptada para o teatro pela diretora, dramaturga e cineasta Christiane Jatahy. O romance foi traduzido para 24 idiomas, incluindo o espanhol, e aqui foi lançado pela Editora 'Pepitas de Calabaza'. Aliás, é na Espanha onde Itamar Vieira Junior tem uma agenda com uma série de atividades em torno do livro. Elas começam hoje em Madri e vão até sexta-feira, incluindo bate papos, colóquios e documentários, numa iniciativa intitulada 'Ciclo Torto Arado: Aspectos da realidade rural brasileira”' As atividades vão ser apresentadas no Teatro Valle-Inclán, na Casa de América e na Escola de Engenharia Agrônoma. Aproveitamos a oportunidade para conversar com o escritor.