Laura Corcuera é uma artista, escritora e jornalista espanhola, que atualmente reside no Brasil. Seu currículo é muito extenso e variado: ela é pesquisadora associada ao Círculo de Belas Artes de Madri, cofundadora e integrante do meio de comunicação espanhol El Salto e faz parte de El Salto Radio. Laura Corcuera, que combina o jornalismo com o trabalho artístico, estreia essa semana na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro, uma performance intitulada "A Queda", nos dias 2, 3 e 4 de agosto. A entrevista é da nossa correspondente Valeria Saccone.