50 anos do golpe no Chile e a atuação de Baltasar Garzón

33:26

Há exatos 50 anos, no dia 11 de setembro de 1973, as Forças Armadas, lideradas pelo general Augusto Pinochet, deram um golpe de Estado, que encerrou o governo democrático de Salvador Allende, o primeiro socialista a chegar ao poder pelo voto popular nas Américas. Aproveitamos a data para mergulhamos na história do Chile e relembrar um dos capítulos mais sombrios da América Latina, que marcou profundamente a nação chilena. Também vamos lembrar da atuação do juiz espanhol Baltasar Garzón, que em 1998 emitiu uma ordem de prisão internacional contra Pinochet, criando um precedente importante no direito internacional e mostrando que qualquer juiz pode agir contra os violadores de direitos humanos. A matéria é de Valeria Saccone.