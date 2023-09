30:13

Bonjour et bienvenue à l'émission en français ! Je vous propose d'écouter à Gonzalo del Puerto, responsable des activités culturelles de l'Instituto Cervantes de Bruxelles pour nous parler de la projection de courts-métrages espagnols du 13 septembre à Bozar. Les films invités étaient, Aguaespejo granadino (1955) de l'artiste Val del Omar, Arquitectura emocional (2022) de León Siminiani est à la frontière entre le documentaire et la fiction et Querida A. (2023) où Elena Molina attire l’attention sur celles et ceux qui passent inaperçus dans l’architecture de Barcelone.