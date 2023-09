31:48

Il y a 50 ans, le coup d'État de Pinochet au Chili renversait le Gouvernement démocratiquement élu et emportait des milliers de vie innocentes à travers une répression meurtrière et cruelle. Parmi ces vies se trouvait celle de Victor Jara, célébrité de la chanson proteste et icône culturel chilien. Aujourd'hui nous lui rendons hommage à travers sa musique et ses mots...