Nous avons eu une conversation tendre entre les livres de la mediathèque de l'Institut français avec Letizia Le Fur. Elle est photographe depuis des années, elle a recueilli de nombreux prix et a été finaliste en 2022 du Prix Nadar. Son enfance et le manque de couleur sont decisifs pour comprendre l'utilisation de cette dernière. Ces modifications et experimentations font de la couleur un troisieme element, de la triarchie composée par cette dernière, par le photographe et par le sujet photgraphié