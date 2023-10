31:14

Camille Zéhenne et Emmanuelle Fantin sont les autrices du "Livre dont Jean Baudrillard est le héros", une fiction interactive à travers laquelle connaître un peu mieux la pensée de Jean Baudrillard. Disponible dans les librairies depuis janvier dernier, ce bouquin est une des propositions les plus audacieuses de l'année et seulement sa lecture pourra vous faire comprendre pourquoi!