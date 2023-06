33:26

L'ESA, l'Agence spatiale européenne, se prépare pour le lancement du satellite Euclide, un télescope spatial qui a pour but d'observer l'espace au-delà des frontières connues de nos jours et d'aider à construire un modèle en 3D de l'univers observable. Nous avons été à l'acte de présentation de cette mission, qui fait partie du programme "Cosmic vision" et nous avons parlé avec Xavier Dupac, un des scientifiques chargés de ce projet.