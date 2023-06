30:07

Se construire dans la bienveillance, pouvoir se chercher, développer des talents pour obtenir des outils pour la vie de tous les jours et refaire les liens familiaux sont seulement quelques particularités de la scène ballroom. On en parle avec le styliste, danseur et DJ Kiddy Smile qui présente ce samedi 24 "Le cinquième élément" à Teatros del Canal.