30:56

En première partie, Jane Birkin, l'artiste anglo-française, est decedée à Paris à l'age de 76 ans. Considérée un des icones de la mode et une des femmes les plus médiatiques de la deuxième moitié du XXème siècle, elle a inspiré de nombreux mouvements culturels et apporté sa touche particulière au monde de la mode.

En deuxième partie, Johanne Humblet, a qui Inès Azagra a pu poser quelques questions pour l'emission est funambule et directrice artistique de Les Filles Du Renard Pale, une compagnie de qui réalise différentes formes de Performances Funambules. Toutes les rencontres et expériences diverses sur le fil ont donné envie à Johanne Humblet d’aller plus loin dans ses recherches. Son travail et sa démarche artistique, au sein de la compagnie, sont dans le dépassement de soi, chercher les limites et les repousser, le tout dans une volonté tenace de partage artistique, de rencontres et d’échanges. Inès a eu l'occasion de parler avec elle dans le cadre du TAC, festival de theatre et d'art de rue celebré tous les ans à Valladolid. C'etait la premiere foir en Espagne et la compagnie presentait RESISTE, premiere parti d'une trilogie. La compagnie, Les Filles Du Renard Pale, a reçu le prix à Meilleure Spectacle et Prix Du Public 2023.