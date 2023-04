30:31

L'émission en français vous propose d'approfondir dans l'univers du Festival de Cinema Africain (FCAT) organisé cette année à Tarifa, mais aussi à Tanger du 27 avril au 7 mai. Une collaboration unique qui célèbre son édition numéro 20 en traçant des ponts entre la péninsule et le continent africain. Nous invitons à cet égard à la directrice du festival, Mane Cisneros et à la programmatrice et direction artistique, Marion Berger.