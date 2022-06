30:45

Vanesa Domínguez nasceu na Argentina, mas com um ano foi morar na Andaluzia com a mãe. Graças à tia, que é professora de dança espanhola, Vanesa se aproximou do flamenco. Numa história de idas e vindas entre a Europa e a América Latina, ela voltou para Buenos Aires quando era adolescente. No entanto, a paixão pelo flamenco pesou mais e regressou à Espanha, dessa vez a Madri, para estudar na famosa escola Amor de Dios. Desde 2014, Vanesa mora no Rio de Janeiro, onde dá aulas de flamenco no Instituto Cervantes e na Casa de Espanha, sem nunca abandonar os palcos. Seu último espetáculo é 'Mulher Flamenca'.