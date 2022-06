29:40

Pour l'émission d'aujourd'hui nous avons préparé une interview avec la rappeuse Tracy De Sa. Talentueuse et fière, elle a transgressé toutes les limites qu'on a essayé de lui imposer et elle s'est construit un profil unique et original qui commence déjà a percer en France. Dans l'actualité nous annalyserons aussi les dernières nouvelles du sommet de l'OTAN qui se tient à Madrid en ce moment.