30:46

Après le bulletin d'informations nous écouteront un reportage à deux voix, une conversation imaginées entre Carles Guerra et Francesc Tosquelles. Le premier est le co-commissaire de l'exposition "Como una máquina de coser en un campo de trigo" au musée Reina Sofia de Madrid. Guerra nous dévoile les secrets et faiblesse de Tosquelles mais on discute bien évidemment sur l'apport gigantesque à l'histoire de la psychoanalyse, la culture avant-gardiste et politique de ce dernier. Je vous laisse découvrir cette demi-heure pleine d'histoires passionnantes.