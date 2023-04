33:26

Bonjour à tous et à toutes! En Espagne, la Semaine Sainte est un des événements les plus importants de l'année, autant pour les croyants que pour les non-croyants. Les processions, los capirotes, les statues, la musique d'orchestre et la gastronomie avec ses sucreries comme las torrijas ou los pestiños. Nous vous avons préparé une demi-heure d'émission autour de ces jours uniques en Espagne, où vous allez pouvoir comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est la madrugá ou las saetas et surtout, réaliser à quel point la Semana Santa est-elle importante même à un niveau anthropologique.