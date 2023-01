31:43

Nous discutons avec Anne Berest à l'Institut français de Madrid, où elle s'est rendue pour une présenter son dernier livre, "La postal". Ce dernier a une forte composante autobiographique et retrace le parcours de sa famille et ses origines juives à travers un alter-ego. Nous en avons profité pour parler d'autres sujets d'actualité comme le féminisme et la notion et la position de la mère.